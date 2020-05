Photo : YONHAP News

El partido gobernante, The Minjoo, ha decidido fusionarse con su partido satélite The Simin, en base a los resultados de una votación en línea.Según explicó la portavoz oficialista Heo Yun Jung el viernes 8 a los medios, una votación realizada desde las 6:00 a.m. del jueves durante 24 horas entre los 789 mil afiliados al partido, registró un 22,5% de votos, de los cuales, un 84,1% se mostró a favor de la fusión.Así, avanzó que el partido intentaría concretar la fusión para el próximo viernes.