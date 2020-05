Moon intenta reforzar el liderazgo global de Corea post-coronavirus

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In presentó el domingo 10 una ambiciosa visión para que Corea del Sur tome la iniciativa en la economía global post-coronavirus, en base las destrezas de Corea en sectores como tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y biosalud.En un discurso especial por el tercer aniversario de su mandato, Moon aseguró que el Gobierno se esforzará por convertir a Corea del Sur en una "potencia digital" y en un país líder a nivel mundial mediante la innovación, a través de nuevas empresas que actúen como principal fuerza motora.Sobre la versión coreana del New Deal, el mandatario afirmó que a futuro Corea del Sur se centrará en una "inversión preventiva", diseñada para establecer una infraestructura digital y crear mucho empleo. Puntualizó que el establecimiento anticipado del 5G y la creación de infraestructuras para recopilar, acumular y utilizar datos serán proyectos nacionales, y también fomentarán en gran medida sectores no presenciales sobre servicios médicos, educación y distribución minorista.Asimismo, Moon señaló que la crisis del COVID-19 ha mostrado la importancia de reforzar las redes de salud y seguridad social. Así, reveló que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, KCDC, pasará a tener estatus administrativo, para reforzar su labor y fomentar su independencia. Dicha agencia, conocida como KCDC, ha operado y opera como torre de control de la cuarentena por el coronavirus en Corea del Sur.También dio a conocer su intención de ampliar el seguro de empleo, hasta lograr que autónomos y trabajadores con contrato gocen de dicha cobertura, para finalmente expandirlo a todos los trabajadores independientes.Matizó que durante el resto de su mandato hará todo lo posible por convertir las crisis en oportunidades, y se dedicara por completo a superar este reto nacional junto con el pueblo, al tiempo de allanar el camino para que la República de Corea tome la delantera a nivel mundial.