Deuda per cápita de Corea se aproxima a 15 millones de wones

Photo : YONHAP News

La deuda per cápita se acerca a 15 millones de wones en Corea del Sur, mientras se prevé un aumento aún más rápido de la deuda pública, al caer los ingresos tributarios y aumentar a la vez los gastos gubernamentales por la pandemia del COVID-19.Al respecto, la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Nacional dio a conocer el domingo 10 que, a las 9:09 de la noche del 9 de mayo, el contador de deuda nacional marcaba más de 769,1 billones de wones en total, cifra que dividida entre el número de habitantes arroja una deuda per cápita superior a 14,8 millones de wones.La deuda per cápita de los surcoreanos rondaba los 2,3 millones de wones en 2000, pero en 2014 superó los 10 millones de wones. De seguir aumentando al ritmo actual, se estima que superará los 15 millones de wones en 2020.A estas alturas, lo más preocupante son las consecuencias de la crisis del coronavirus, al estimar que acelerarán el monto de deuda, considerando el enorme esfuerzo gubernamental y de gasto público para paliar el impacto de la pandemia.Tomando como referencia los presupuestos generales de 2020, así como los dos complementarios adoptados los últimos meses, la deuda pública de Corea del Sur podría aumentar este año hasta 819 billones de wones, incluso superar dicha cantidad si se ejecuta un tercer presupuesto complementario, tal y como anticipa el Ejecutivo.