'Not today' de BTS acumula más de 400 millones de reproducciones

Photo : YONHAP News

El vídeo musical del tema 'Not today' de BTS ha superado los 400 millones de reproducciones en YouTube.Dicho tema -del álbum 'You never walk alone' lanzado en febrero de 2017- superó dicho número de reproducciones a las 9:04 de la noche del día 9. Así, BTS acumula diez videoclips en YouTube con más de 400 millones de reproducciones, convirtiéndose en el único grupo musical surcoreano en registrar dicho récord.Entre los hits de BTS, el que cuenta con mayor número de visionados hasta la fecha es el vídeo musical de DNA, con más de 900 millones de reproducciones.