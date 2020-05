Moon aboga por una cobertura de desempleo de carácter universal

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha exhortado a trazar un plan a medio-largo plazo que cubra los actuales vacíos del sistema de seguridad social, hasta lograr una cobertura universal de desempleo.Durante el Consejo de Ministros del martes 12, el mandatario definió como "tarea prioritaria" establecer un sistema universal de desempleo, aunque requiera un proceso gradual. Animó a avanzar en esa línea meticulosamente, sin olvidar que hasta las mejores propuestas pueden generar efectos contrarios a los esperados si no se calculan bien, por loable que fuera su intención inicial.Así, consideró acuciante ampliar la red de seguridad social a los trabajadores excluidos en ese sistema, como subcontratados, trabajadores sin contrato fijo o autónomos. Respecto estos últimos, admitió que llevará tiempo incluirles en dichas prestaciones, pues primero deben reforzar la transparencia de ingresos, lograr un pacto social al respecto y disponer de los recursos necesarios.En cuanto a la adopción y ejecución de un tercer presupuesto complementario, subrayó que al tiempo de aumentar el gasto deben plasmarse medidas concretas para reactivar la demanda y las inversiones, además de impulsar el sector manufacturero y la economía regional.También llamó a prestar atención a subcontratados, autónomos, trabajadores con licencia no remunerada, autónomos y micro comerciantes que, al no contar con cobertura de desempleo, presenten bajo nivel de ingresos y sufran graves pérdidas ante la crisis actual.