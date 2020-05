Photo : YONHAP News

Durante la reunión del Consejo de Ministros del martes 12, el presidente Moon Jae In anunció que se abocará a traducir en objetivos tangibles sus perspectivas para la etapa post-pandemia.En primer lugar, como tarea prioritaria urgió a reforzar el sistema de salud pública por si volviera a acelerarse la propagación del COVID-19.También aludió al 'New Deal coreano', como estrategia para mitigar los efectos económicos del coronavirus, basada en impulsar la tecnología y el sector digital. Recalcó que el proyecto no apunta meramente a "cambiar el exterior" de las industrias nacionales, sino a convertir al país en una verdadera potencia digital con avanzadas infraestructuras y reformas.Además, el mandatario urgió a flexibilizar normativas y a promover planes a medio y largo plazo para implementar un seguro de desempleo de cobertura universal.