The Minjoo ostenta 177 escaños tras absorber a su partido satélite

El oficialista The Minjoo y su partido satélite The Simin ya han ultimado los trámites de integración. Se trata de una fusión por absorción que lleva al resurgir de The Minjoo como mega partido gobernante y con clara mayoría en la Asamblea Nacional. Específicamente, de los 300 escaños parlamentarios en total, tras absober a The Simin, el oficialista The Minjoo cuenta con 177 asientos.Al respecto, el líder del partido en el poder, Lee Hae Chan, declaró el miércoles 13 que el oficialismo no debe olvidar la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros, ni la misión de hacer de esta Legislatura un periodo productivo, con decisiones ágiles y eficaces para superar la pandemia del COVID-19.Aún tras la fusión con The Simin, el partido gobernante mantendrá su nombre, The Minjoo, y los mismos estatutos.