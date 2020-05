Gobierno y Presidencia apuestan por fomentar la telemedicina

Photo : KBS News

Con la llegada del COVID-19, la oficina presidencial y el Gobierno han llamado a levantar las barreras contra la telemedicina.Desde finales de febrero, y de modo provisional, autorizaron a los hospitales del país a atender pacientes en remoto ante el brote del coronavirus, y más de 260 mil prescripciones fueron emitidas tras consultas telefónicas.En este contexto, Kim Yeon Myung, secretario presidencial de Asuntos Sociales afirmó el jueves 14 que el Gobierno valora instaurar la telemedicina en el país considerando las valoraciones positivas por la atención telefónica brindada a los ciudadanos sobre coronavirus.La afirmación de Kim llega después de que el presidente Moon Jae In insistiera en la necesidad de impulsar la telemedicina en el país como parte de los preparativos ante una posible segunda ola de COVID-19, y de cara a la era post-coronavirus. El Ministerio de Estrategia y Finanzas, por su parte, se mostró conforme con la propuesta presidencial de ampliar las consultas en remoto en el país.Pero como la implementación de la telemedicina en Corea provocó un cruento debate desde la 18ª Asamblea Nacional, el partido oficialista The Minjoo emitió una postura más cautelosa y alegó que por ahora no ha habido consultas sustanciales con la oficina presidencial al respecto.