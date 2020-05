El 65% de los surcoreanos aprueba la gestión de Moon Jae In

Photo : YONHAP News

Según un sondeo Gallup Korea publicado el día 15, un 65% de los ciudadanos surcoreanos evalúa positivamente la gestión del presidente Moon Jae In.No obstante, esta cifra supone un descenso de 6 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, y por tanto un aumento de un 6% en las evaluaciones negativas, que alcanzaron un 27%.La mitad de los partidarios del presidente Moon destacaron su acertada y oportuna respuesta contra el COVID-19, mientras que los detractores aludieron a los problemas económicos y a las insuficientes medidas de prevención contra la pandemia, como principales causas de desaprobación.Paralelamente, la encuesta refleja que el ex primer ministro, Lee Nak Yeon, del oficialista The Minjoo, figura como candidato favorito a próximo presidente con un 28%, seguido por Lee Jae Myung, gobernador de Gyeonggi (11%), por Ahn Cheol Soo, al frente del Partido del Pueblo (3%) y por Hong Joon Pyo, ex-representante de Libertad Corea (2%).En tanto, el fiscal general Yoon Seok Youl; el ex-representante de Unidad Futura, Hwang Kyo Ahn; el alcalde de Seúl, Park Won Soon y Yoo Seung Min de Unidad Futura, obtuvieron respectivamente un 1% de apoyo popular.El sondeo fue efectuado del 12 al 14 de mayo entre 1.000 adultos mayores de 18 años. Presenta un margen de error del 95% y un nivel de confianza de 3,1 puntos.