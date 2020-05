El Gobierno rebajará la previsión de crecimiento para 2020

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano rebajará la previsión de crecimiento para 2020 considerando el impacto del coronavirus en la economía nacional.Al respecto, un alto cargo de Seúl declaró el domingo 17 - de cara al anuncio de las políticas económicas del segundo semestre, programado a comienzos de junio- que si bien por ahora las autoridades no han fijado la cuantía, la previsión de crecimiento para este año será revisada a la baja.A finales de 2019 el Gobierno presentó que el país crecería en 2020 un 2,4%. No obstante, tras la pandemia del COVID-19 y sus graves repercusiones en la economía nacional y mundial, resulta inevitable cambiar el pronóstico. Pese a todo, la previsión podría no llegar a números negativos, si consiguen frenar la propagación del virus y los contagios masivos.