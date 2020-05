Photo : YONHAP News

El embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexander Matsegora, prevé que no habrá diálogo entre Pyongyang y Washington, al menos hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos.El diplomático presentó esta previsión el miércoles 20 durante una entrevista con la agencia de noticias Interfax, donde afirmó que todo indica que Corea del Norte y Estados Unidos no retomarán las negociaciones bilaterales en los próximos meses, pues el régimen norcoreano no ve sentido a mantener ese diálogo sin obtener frutos.Puntualizó que, tras el fracaso de la Cumbre de Hanói, Pyongyang cambió de postura exigiendo flexibilizar las sanciones en su contra a medida que adopte pasos concretos de desnuclearización, presionando a Washington a renunciar a las políticas hostiles como precondición para retomar el diálogo. Agregó que por las recientes decisiones adoptadas en reuniones internas, como la asamblea plenaria del Partido de los Trabajadores de 2019, es posible deducir que Corea del Norte ha vuelto a la política de antes de 2018, de centrarse en el desarrollo económico y reforzar la defensa nacional.En cuanto a la situación del coronavirus en Corea del Norte, Matsegora describió como muy fuertes y tempranas las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de ese país para impedir la propagación del COVID-19 entre su población, al tiempo de expresar que confía en los anuncios de Pyongyang de no haber casos en su territorio.