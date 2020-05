Moon promete un ecosistema favorable a las industrias

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el jueves 21 con los representantes de las industrias clave de Corea del Sur, incluyendo los sectores aéreo y naviero, y se comprometió a hacer todo lo posible para estabilizar la actividad empresarial y el empleo.El mandatario diagnosticó como "crítica" la situación actual, tanto para la industria como para el mercado laboral, y afirmó que la contracción económica y el retroceso del empleo afectan no solo al sector servicios, sino también a la manufactura. Explicó que las políticas de cierre de fronteras y las limitaciones de viajes inhiben seriamente a compañías aéreas y navieras, mientras que los sectores automotriz y de construcción naval sufren una drástica caída de demanda y complicaciones en la producción y abastecimiento de materiales.Ante este contexto, Moon confirmó que el Gobierno está realizando un astronómico gasto para superar las dificultades, como el fondo de estabilización de industrias clave por valor de 40 billones de wones. También anticipó que, analizando el impacto del COVID-19 sobre la economía popular, ampliará los programa de apoyo a otras industrias, y no solo a los sectores aéreo y marítimo.En cuanto al "New Deal surcoreano", el presidente subrayó que el proyecto responde a la emergencia de una nueva economía digital ante la pandemia, con planes específicos para promover tecnologías y recursos humanos en sectores innovadores, como inteligencia artificial, Big Data y biomedicina.