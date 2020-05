Un 85% de los coreanos apoya la gestión del coronavirus

Photo : YONHAP News

Un sondeo público de Gallup Korea revela que el 85% de los surcoreanos valora positivamente la respuesta gubernamental al coronavirus.Ese dato supone una mejora de 12 puntos respecto a hace dos semanas, y el mejor resultado desde febrero, cuando la situación del COVID-19 comenzó a preocupar en Corea del Sur.En tanto, las evaluaciones negativas se ciñen al 10% y un 5% prefirió no opinar al respecto.Además, el sondeo refleja que el presidente Moon Jae In mantiene una tasa de apoyo del 65%, frente a un 26% de detractores.En cuanto a los partidos políticos, el oficialista The Minjoo es el mejor valorado, con 46%, logrando un 2% más que la semana anterior.El sondeo fue efectuado entre 1.000 surcoreanos mayores de 18 años. Presenta un margen de confianza del 95%, y un nivel de error de 3,1 puntos.