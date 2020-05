Conmemoran el 11º aniversario de la muerte de Roh Moo Hyun

Photo : YONHAP News

El sábado 23 tuvo lugar un acto conmemorativo del 11º aniversario de la muerte del ex presidente Roh Moo Hyun.La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana en el pueblo natal del ex mandatario, la aldea Bongha, en Gimhae, provincia de Gyeongsang del Sur.El evento tuvo un perfil bajo este año por el COVID-19 y, en cumplimiento de las pautas de cuarentena, solo fueron unos 100 invitados, incluidos la ex primera dama, Kwon Yang Sook, sus hijos y otros dignatarios.También asistieron el responsable del partido oficialista The Minjoo, Lee Hae Chan, el representante parlamentario del Partido Unidad Futura, Joo Ho Young, y el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, entre otros.Durante la ceremonia proyectaron un vídeo sobre el ex presidente, además de realizar una ofrenda floral, quemar incienso y emitir un discurso. El acto fue retransmitido en directo por internet para el público en general.