Unidad Futura elige nuevo líder para el comité de emergencias

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, Unidad Futura, designó el día 22 a Kim Jong In como titular del comité de medidas de emergencia, tras un mes de vacío en la cúpula directiva.Su mandato se extenderá hasta las elecciones parciales, a celebrarse el 7 de abril de 2021.En una entrevista con KBS tras su nombramiento, el líder interino del partido conservador se comprometió a realizar cambios importantes que tendrán reflejo en el programa político y hasta en el nombre de la formación.Kim señaló como mayor problema del partido, que obtuvo un 41% de votos en las últimas elecciones generales, el regionalismo. También reconoció que sin acometer cambios Unidad Futura no tendrá mucho recorrido, criticando que la formación no ha sabido entender las dificultades de los socialmente más vulnerables.Con la victoria como objetivo para las próximas elecciones presidenciales, Kim Jong In se comprometió a completar la fusión con el partido satélite Futuro Corea para el viernes 29.