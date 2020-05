Decretan obligatoriedad de usar mascarilla en todos los vuelos

Photo : YONHAP News

A partir del miércoles 27 todos los viajeros de vuelos nacionales e internacionales deben usar mascarillas, como medida de prevención contra el COVID-19. Se trata de una disposición sanitaria de protección en medios de transporte, que amplía las pautas que desde el 18 de mayo impusieron algunas aerolíneas para aumentar la seguridad a bordo.La medida sintoniza con el refuerzo de control de las pautas sanitarias en transportes público, que obliga a taxistas y conductores de autobuses a llevar mascarilla, además de facultarles para no admitir a los pasajeros que no las usen.A tal efecto, las autoridades flexibilizaron las normas que impiden a los medios de transporte público rechazar o aceptar pasajeros selectivamente o de forma arbitraria. Así, de modo provisional, el acceso a taxis, trenes o autobuses podrá ser denegado sin sanción en caso de no llevar mascarilla el viajero.