Corea retrocede en el ranking de países con mayor PIB

Corea del Sur bajó dos posiciones en el ranking de países con mayor producto interior bruto en 2019, según dio a conocer el miércoles 28 la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.En concreto, pasó al puesto número diez, al contar con un PIB nominal de 1 billón 641 mil 180 millones de dólares, de un listado de 38 países, entre estados de la OCDE y otros países emergentes.Es la primera vez en once años que Corea del Sur retrocede en dicho ranking desde 2008, en plena crisis financiera global, cuando bajó del decimosegundo al decimocuarto lugar. Desde entonces ha venido disfrutando de un continuo ascenso, hasta posicionarse como octavo país con mayor PIB.En tanto, el PIB per cápita de Corea del Sur disminuyó entre 2018 y 2019 de 33.340 a 31.682 dólares, aunque el país mantuvo la misma posición en el ranking de estados por dicho concepto, pues también bajó la renta per cápita de otros países avanzados como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.