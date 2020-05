Photo : YONHAP News

El Comando de las Naciones Unidas concluyó el martes 26 que el intercambio de disparos entre ejércitos de las dos Coreas del 3 de mayo en la DMZ, la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana, vulnera el Acuerdo de Armisticio. Enfatizó que tanto el Norte, que disparó primero contra un puesto de guardia surcoreano, como el Sur, que siguiendo las reglas de combate reaccionó con otros disparos, vulneraron dicho pacto.El Comando de la ONU explicó que, más allá de saber quién atacó primero, que exista intercambio cruzado de fuego en la frontera intercoreana vulnera el Acuerdo de Armisticio. No obstante, no pudo concluir si fue intencionado o accidental, al no contar con una explicación de Pyongyang, que no aceptó investigar el incidente.Así, la conclusión de las fuerzas de las Naciones Unidas difiere de la del Ejército surcoreano, que previamente describió como fortuitos los disparos norcoreanos en la DMZ. También hay diferencia de opiniones respecto al arma usada por Corea del Norte, pues mientras la ONU considera que fue un arma ligera, las autoridades militares de Seúl sostienen que fue un arma pesada, una ametralladora o similar.El Ministerio de Defensa surcoreano mostró cierta insatifacción ante la conclusión del Comando de la ONU, al señalar que la respuesta del Sur fue apropiada y que la fiabilidad del anuncio de las fuerzas de las Naciones Unidas es cuestionable, al no haber investigado a Corea del Norte.