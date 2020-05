Bong Joon Ho participará en un festival de cine en YouTube

Photo : YONHAP News

El director Bong Joon Ho y el actor Song Kang Ho participarán en el festival de cine online We Are One, que comenzará el 29 de mayo en YouTube, como iniciativa conjunta de esa plataforma de vídeos y los organizadores de veinte festivales cinematográficos, incluidos el de Cannes y el de Venecia.En la lista de participantes figuran también otros cineastas de gran renombre, como Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Jane Campion y Claire Denis.El programa del festival, que se desarrollará durante diez días, incluye la exhibición online de 31 largometrajes y 72 cortometrajes de hasta 35 naciones, así como quince charlas especiales. Todas las proyecciones serán gratuitas, pero el público podrá hacer donativos que destinarán a la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el COVID-19.La idea de organizar este evento nació tras la cancelación de festivales de cine y la paralización del mercado cinematográfico a nivel planetario, con el objetivo de satisfacer a los cinéfilos de todo el mundo.