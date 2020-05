Gobierno suspende operativa de instalaciones públicas en metrópolis

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido suspender hasta el 14 de junio la operación de todas las instalaciones de usos múltiples del sector público en el área metropolitana, incluidos centros de capacitación, galerías, museos, parques y teatros nacionales.Asimismo, recomiendan a las instalaciones de ocio abstenerse de abrir durante ese periodo, aunque en caso de no cerrar el negocio, aplicarán medidas administrativas para que cumplan las pautas de cuarentena. Mientras tanto, los estudiantes deben evitar ir a academias o cibercafés por el momento.Las entidades públicas mantendrán un horario de trabajo flexible o recurrirán al teletrabajo para evitar aglomeraciones en centros laborales y desplazamientos, al tiempo de cancelar o postergar eventos de instituciones públicas.Esta nueva serie de medidas fueron adoptadas tras aumentar los contagios entre los empleados de un centro logístico de Coupang en Bucheon, provincia de Gyeonggi.Pero pese a todo, el Gobierno resalta que mantendrá el actual sistema de "distanciamiento en la vida cotidiana", pues los últimos casos se limitan a una zona determinada.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 28, el ministro de Salud, Park Neung Hoo, enfatizó que la semana que viene y la próxima serán cruciales para frenar una mayor propagación del virus en el área capitalina. No obstante, Park subrayó que si la propagación aumenta, no habrá más remedio que volver a un distanciamiento social estricto.