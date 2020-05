Moon se reúne con jefes parlamentarios de The Minjoo y Unidad Futura

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el jueves 28 con líderes parlamentarios del partido oficialista, The Minjoo, y del principal opositor, Unidad Futura, en la Casa Presidencial.Durante el encuentro, que duró unos 156 minutos, el mandatario surcoreano comentó sobre temas generales de gestión del Estado con Kim Tae Nyeon, representante del partido en el poder, y con su homólogo de la principal formación conservadora, Joo Ho Young.Moon propuso mantener encuentros similares regularmente y compartir opiniones sobre diversos temas del país, aunque no haya una agenda programada.El jefe de Estado surcoreano incidió en la necesidad de aprobar con agilidad el tercer presupuesto complementario, para afrontar el impacto económico derivado del COVID-19 y mantener e impulsar el empleo.También solicitó la cooperación de ambos líderes para activar una unidad para investigar casos de corrupción de alto nivel durante el mes de julio, según lo previsto.