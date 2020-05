Fiscalía acusa a nueve ex funcionarios de impedir investigaciones sobre Sewol

Photo : YONHAP News

La unidad especial de la Fiscalía que investiga el hundimiento del ferri Sewol ha acusado a nueve ex funcionarios de la Administración de la ex presidenta Park Geun Hye, incluido el ex jefe de la secretaría presidencial, Lee Byung Ki, y el ex ministro de Océanos y Pesca, Kim Young, por impedir las actividades del primer equipo investigador, activado en 2015.Recientes pesquisas de la Fiscalía apuntan a que la oficina presidencial de la ex presidenta Park Geun Hye cometió abuso de poder para dificultar las investigaciones del equipo, tales como impedir el envío de 17 funcionarios de 10 ministerios que precisaba esa unidad para indagar sobre el hundimiento del ferri, o frenar el nombramiento de alto directivo a cargo del equipo.Además, la oficina presidencial de Park no autorizó una dotación presupuestaria para esa unidad, factor que prácticamente llevó a su disoluciónSin embargo, aunque no se descarta que la ex presidenta estuviera implicada o conociera esos detalles durante el proceso, por ahora no hay declaraciones ni pruebas que confirmen los hechos.En paralelo, la Fiscalía investigará un posible seguimiento a las familias de víctimas o cierta laxitud en el ejercicio de sus funciones por parte de la Fiscalía de entonces.