Yoon Mee Hyang niega malversación de fondos para esclavas sexuales

Photo : YONHAP News

Yoon Mee Hyang, diputada electa del oficialista The Minjoo ha negado todas las acusaciones en su contra ligadas al Consejo Surcoreano para la Justicia y el Recuerdo sobre la Esclavitud Sexual del Ejército Japonés.Durante una rueda de prensa ofrecida el día 29, la ex representante de la asociación se disculpó por el escándalo que la involucra y por no haber podido aclarar bien las sospechas.No obstante, desmintió el alegato de Lee Yong Soo, una de las pocas esclavas sexuales que siguen con vida, cuando dijo que las donaciones no fueron usadas para las víctimas. Al respecto, aseguró que cooperará fielmente en la investigación judicial para aclarar los hechos.También refutó haber comprado la Casa del Compartir, un refugio para las víctimas de esclavitud sexual, por un precio superior al valor de mercado, explicando que hizo todo lo posible por comprar la residencia a un precio razonable.En cuanto a las sospechas de haber recibido donaciones mediante su cuenta personal, la diputada reconoció los hechos, aunque aseguró no haber desviado esos fondos.