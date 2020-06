Corea del Sur podría participar en la cumbre del G7

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de postergar la cumbre del G7 de este año a septiembre e invitar a Corea del Sur y otros países no integrantes a la reunión.Trump afirmó el 30 de mayo, hora local, a los periodistas a bordo del avión presidencial, Air Force One, su deseo de aplazar la cumbre al considerar que el G7 actual ha quedado "muy desfasado" como grupo, y planea invitar a Corea del Sur, Rusia, India y Australia.La cumbre del Grupo de los Siete estaba inicialmente prevista para junio en Washington DC, pero todo se desdibujó cuando la canciller alemana Angela Merkel anunció que no acudiría a la reunión en persona hasta que cambie la situación del coronavirus.Un funcionario clave de la oficina presidencial surcoreana, explicó que Corea del Sur no ha recibido ninguna invitación a la cumbre del G7 por parte del mandatario estadounidense, y agregó que Seúl consultará con Washington al respecto.El Grupo del G7 incluye a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido.