La renta per cápita registra el mayor descenso en 10 años

Photo : YONHAP News

La renta per cápita en Corea del Sur experimentó en 2019 la mayor caída en diez años, valorada en dólares estadounidenses.Según dio a conocer el Banco de Corea el martes 2, la renta nacional bruta per cápita del país registró 32 mil 115 dólares estadounidenses en 2019, un 4,3% menos que en 2018 y el mayor descenso desde 2009, cuando perdió un 10,4% por la crisis fianciera global.El banco central atribuyó el retroceso en la renta per cápita de 2019 a la depreciación del won frente al dólar estadounidense y a la baja tasa de crecimiento del PIB nominal.