Vicepremier alude a posibles subsidios selectivos adicionales

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, ha dejado abierta la posibilidad de otorgar subsidios adicionales por coronavirus, aunque de forma selectiva.Así lo mencionó la noche del lunes 1 en el informativo principal de KBS, donde aseguró que no otorgará más subsidios universales, aunque evaluó positivamente su efecto para reactivar el consumo. Sin embargo, no descartó nuevas medidas de apoyo para las clases vulnerables, y anticipó que el Gobierno seguirá analizando vías para ayudar a los ciudadanos o familias en situación precaria.En cuanto a las políticas para fomento del consumo, Hong se mostró optimista ante futuros resultados, a menos que surjan variables inesperadas como nuevos repuntes masivos de COVID-19.Sobre los servicios de telemedicina, puntualizó que su promoción no ataca la privatización del sector médico ni el actual sistema de salud pública, pues su objetivo es mejorar y ampliar el acceso de los ciudadanos a los servicios médico-sanitarios.