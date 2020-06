Seúl define un nuevo presupuesto para superar la pandemia

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo ha elaborado un nuevo presupuesto complementario, el tercero en lo que va de año. Su valor asciende a 35,3 billones de wones, la mayor cuantía de la historia, y en breve será presentado ante la Asamblea Nacional.El tercer presupuesto adicional contempla partidas para paliar el impacto económico del COVID-19, impulsar el llamado "New Deal coreano", fomentar el empleo y mejorar la red de seguridad social.En lo tocante al New Deal coreano, estrategia gubernamental para superar las dificultades económicas apostando por la tecnología digital, destinarán una importante suma a facilitar el acceso de los ciudadanos a datos públicos y a desarrollar sistemas de procesamiento y comercio de datos. Por ejemplo, datos no estandarizados como vídeos de conducción autónoma, de lenguaje de señas o sobre conductas atípicas de personas en edad avanzada, se sumarán a repositorios de inteligencia artificial para facilitar su aprendizaje.También destinarán otra partida a instalar redes de internet de alta velocidad en zonas rurales y wifi de alta potencia en todas las escuelas, así como a crear clínicas especializadas en enfermedades respiratorias, y servicios de salud personalizados y 'sin contacto' para clases vulnerables, aprovechando ropas con equipamiento médico de última generación (wearables).Además facilitarán sistemas de videoconferencia para pymes, al tiempo de crear complejos industriales con baja emisión de carbono y aumentar las subvenciones al uso de la energía solar en zonas industriales, residenciales y rurales.En cuanto al empleo, el nuevo presupuesto incluye partidas de mantenimiento de contratos y apoyo financiero a aquellos en formación vocacional, mientras ampliarán las ayudas urgentes de bienestar para hogares con bajos ingresos y clases vulnerables, de cara a mejorar la cobertura de la seguridad social.