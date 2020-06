Corea destinará 200 mil millones de wones a stock sanitario

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano destinará unos 200 mil millones de wones a asegurar productos médico-sanitarios ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19.Así lo anunció el Ministerio de Salud y Bienestar el día 3 al confirmar la asignación de 1 billón 54 mil 200 millones de wones del tercer presupuesto complementario, a combatir el coronavirus y crear infraestructuras médico-sanitarias "no presenciales" para enfermedades infectocontagiosas.En concreto, la partida compra de productos sanitarios de reserva asigna 200 mil 900 millones de wones para comprar 300 respiradores artificiales, 7,72 millones de equipos de protección personal Nivel D y 100 máquinas de tratamiento ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).Por otra parte, destinarán 26 mil 500 millones de wones a aumentar la cantidad de vacunas contra la gripe, y 140 mil 400 millones de wones a proyectos de I+D para descubrir tratamientos y vacunas contra el COVID-19.En cuanto al apartado del "New Deal coreano" que busca crear infraestructuras médico-sanitarias "no presenciales" para tratar enfermedades infectocontagiosas, asignaron 56 mil millones de wones para construir tres "hospitales inteligentes" y 500 clínicas exclusivas para enfermedades respiratorias, de cara a una posible nueva ola de contagios. Asimismo, destinarán 58 mil 300 millones de wones para generar empleo en centros de salud y hospitales.Con este presupuesto adicional, el gasto total del Ministerio de Salud y Bienestar pasará en 2020 de 86 billones 165 mil millones de wones a 87 billones 111 mil 500 millones de wones.