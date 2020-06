Pyongyang exige a Seúl impedir la propaganda civil en su contra

Photo : KBS News

Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana menor de Kim Jong Un, ha manifestado su descontento sobre la propaganda que despliegan organizaciones no gubernamentales con sede en Corea del Sur contra su país, advirtiendo de que por ello Pyongyang podría incluso romper el acuerdo militar firmado en la cumbre intercoreana de septiembre de 2018.En concreto, Kim declaró en un comunicado de prensa el jueves 4, que si el Gobierno surcoreano no toma medidas contundentes para frenar la propaganda civil contra Corea del Norte, deberá asumir las consecuencias, que podrían ir desde el desmantelamiento completo del Complejo Industrial de Gaesong, el cierre definitivo de la Oficina de enlace intercoreana o a la anulación del acuerdo militar.Previamente, el 31 de mayo, una organización de desertores norcoreanos con sede en Corea del Sur lanzó en la zona fronteriza hacia el Norte 500.000 folletos criticando al líder norcoreano Kim Jong Un por pretender usar armas nucleares, junto con 50 panfletos, 2.000 billetes de un dólar y 1.000 tarjetas de memoria SD con contenido propagandístico. Después de enviarlos, la misma ONG adelantó que pensaba enviar hasta un millón de folletos, alegando que las últimas reuniones del Partido de los Trabajadores revelan la hipocresía de Pyongyang al prometer la desnuclearización, así como las ambiciones de Kim Jong Un, que son claramente una amenaza para Corea del Sur y el resto del mundo.Tras el comentario de Kim Yo Jong, el Ministerio de Reunificación surcoreano abrió una sesión informativa no prevista el jueves 4, declarando que el envío de panfletos propagandísticos hacia Corea del Norte debe frenar y que están revisando algunas medidas al respecto a nivel gubernamental.