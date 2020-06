Más de 30 mil empleados de entidades estatales trabajaron desde casa

Más de 30.000 empleados de instituciones estatales trabajaron desde casa durante el primer trimestre del año por el brote de coronavirus.Un total de 31.148 trabajadores de 363 entidades estatales y otras instituciones públicas pudieron tele-trabajar entre enero y marzo, según datos del portal estatal 'All Public Information in One' (ALIO) revelados el jueves 4.Dicha cifra es casi 22 veces mayor que los 1.408 trabajadores que durante todo el año pasado optaron por dicha modalidad. Considerando que a finales de marzo las instituciones públicas contaban con 418.203 empleados, una de cada 13 personas trabajaron desde casa.El aumento del número de trabajadores de instituciones públicas en remoto durante el primer trimestre se atribuye al brote de COVID-19, pues el Gobierno instó a instituciones públicas, empresas privadas y gobiernos locales a impulsar el teletrabajo al máximo, en un desesperado intento de frenar la propagación del coronavirus.El Banco de Desarrollo de Corea registró el mayor volumen de trabajadores en remoto durante el primer trimestre, con 2.385 personas, seguido por la Corporación de Gas de Corea con 2.061, y de KEPCO con 1.823.