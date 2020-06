Festival de Cannes incluye dos obras coreanas en la selección oficial

Photo : YONHAP News

El Festival Internacional de Cine de Cannes presentó el miércoles 3, pese a cancelar su edición 2020, la selección oficial de películas para este año. En total invitaron 56 obras que, si bien no serán evaluadas pues no habrá anuncio del palmarés, sí podrán llevar la etiqueta "Cannes 2020" al estrenarse o negociar su compraventa internacional.Las producciones invitadas fueron elegidas de entre 2.067 candidatas, y entre ellas figuran dos surcoreanas: 'Península' del director Yeon Sang Ho y 'Heaven: al país de la felicidad' del cineasta Im Sang Soo. La primera obra es la secuela de la película de zombis del mismo realizador, 'Tren a Busan', y retrata la lucha final de la Humanidad en un mundo devastado; mientras que la segunda versa sobre dos hombres que casualmente se conocen y emprenden juntos un viaje para encontrar "el último momento de felicidad" de sus vidas.El listado también incluye 'The French Dispatch' de Wes Anderson, 'Verano de 1985' de François Ozon, 'Mangrove' de Steve McQueen y 'Falling' de Viggo Mortensen, entre otras.El Mercado del Cine de Cannes, en tanto, se organizará online por primera vez en la historia, del 22 al 26 de junio.