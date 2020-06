Uno de cada cuatro legisladores oficialistas posee más de una vivienda

Photo : YONHAP News

Casi un 30% de los legisladores de la 21ª Asamblea Nacional declaró poseer más de una vivienda al registrarse como candidato a las elecciones generales.Según informó el jueves 4 Coalición Ciudadana por la Justicia Económica, de los 300 diputados electos para la vigésimo primera legislatura, 88 tienen varias viviendas, y 16 de ellos tres o más casas. Solo 50 del total no poseen bienes raíces.Según los datos ofrecidos por ese grupo civil, 43 de los legisladores del partido oficialista poseían más de una vivienda al registrarse como candidatos, si bien antes de las generales The Minjoo se comprometió a considerar como requisito no poseer varias viviendas al elegir a sus candidatos. Dos de ellos poseen varios bienes inmuebles en Gangnam, zona considerada como de especulación inmobiliaria.Asimismo, 41 legisladores del principal opositor, Unidad Futura, también poseen múltiples viviendas, algunos con tres o más casas.El valor promedio de los inmuebles registrados por legislador fue de 1.350 millones de wones, cuatro veces más que el promedio nacional de 300 millones de wones por hogar.