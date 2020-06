Photo : YONHAP News

El CEO de Microsoft ha enviado una carta al presidente Moon Jae In donde califica el "Digital New Deal" coreano, el plan para superar el impacto económico de la pandemia mundial apostando por la tecnología digital, como "nueva oportunidad".Según informó el portavoz presidencial Kang Min Seok, Satya Nadella destaca en su misiva el liderazgo de Moon y su Gobierno ante la pandemia del COVID-19, al tiempo de felicitarle por celebrar las elecciones generales de abril con éxito y seguridad.También agradece la solidaridad y la cooperación mostrada con la comunidad internacional para combatir el COVID-19.El responsable de Microsoft afirma que plan digital del New Deal coreano podría convertir una crisis de salud sin precedentes en una gran oportunidad para desarrollar la industria de productos y servicios "sin contacto" basados en tecnologías, trayendo cambios a muchos sectores, desde el intercambio de bienes y servicios, hasta telemedicina y educación a distancia.