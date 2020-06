Pyongyang mantiene comunicación telefónica con Seúl

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación anunció que Pyongyang no ha contestado a la llamada a través de la Oficina de enlace intercoreana ubicada en Gaesong, Corea del Norte, en la mañana del lunes 8.Según explicó Seúl, las autoridades de las dos Coreas suelen contactar por teléfono dos veces al día mediante esa oficina, a las 9:00 de la mañana y a las 5:00 de la tarde, sin embargo, es la primera vez que el Norte no respondió a la llamada.Probablemente, el frustrado contacto esté vinculado a la declaración de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana menor de Kim Jong Un, del 4 de junio, criticando el envío a su territorio de folletos propagandísticos por parte de ONGs con sede en Corea del Sur, pues advirtió que cerraría la Oficina de enlace intercoreana si el Gobierno surcoreano no tomaba medidas para impedir este tipo de acciones.No obstante, respondió a la llamada realizada por la tarde.Por otro lado, la línea de comunicación militar de la costa oeste sigue operando sin cambios. Según informó una fuente del Ministerio de Defensa, las autoridades militares de las dos Coreas se comunicaron mediante esa línea telefónica sobre las 9:00 de la mañana del lunes 8, como cada día.La comunicación militar intercoreana tiene lugar cada día por la línea de la costa oeste a las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.