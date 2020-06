El Parlamento aplaza la elección de líderes de comités permanentes

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición acordaron el lunes 8 comenzar las sesiones plenarias en la Asamblea Nacional, pero aplazar la elección de aquellos a cargo de los comités permanentes, al no poder armonizar posturas al respecto.Así, la configuración de la cámara para la entrante 21ª Legislatura no pudo darse en el plazo legal establecido, que justo vencía el lunes 8.Sobre la constitución de los comités permanentes, solo pactaron crear un grupo especial para reformar dicha norma, grupo al que encargaron definir el número de integrantes para cada comité permanente. Dicho grupo estará conformado por once miembros -seis del partido gobernante The Minjoo, cuatro del opositor Unidad Futura y uno de un partido sin grupo parlamentario- y la propuesta será votada en el Pleno el día 10.