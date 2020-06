Justicia rechaza orden de detención contra heredero de Samsung

Photo : YONHAP News

Un tribunal de Seúl rechazó emitir una orden de arresto contra el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, por una controvertida fusión de unas filiales de Samsung en el año 2015.El Tribunal del Distrito Central de Seúl rechazó la solicitud de la Fiscalía de arrestar a Lee sobre las 2 a.m. del martes 9, alegando que no había suficientes pruebas para su arresto.Asimismo, la petición de arrestar a otros dos ejecutivos de Samsung, Choi Gee Sung y Kim Jong Joong, también fue rechazada.Lee Jae Yong y dos ejecutivos de su entorno, fueron acusados ​​de manipular precios de acciones para favorecer el control del grupo, entre otros cargos.La jueza Won Jung Sook consideró como no suficientemente fundada la petición de detener a los acusados, cuya responsabilidad sobre los hechos deberá valorarse en juicio.