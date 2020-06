Elección de jefes de comités sigue estancada en la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

La 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional no pudo conformar los comités permanentes en el plazo establecido, ante la férrea disputa entre oficialismo y oposición sobre el cargo de presidente del Comité Legislativo y de Asuntos Judiciales.Pese a la mediación del presidente del Parlamento, los partidos rivales no pudieron armonizar posturas. El líder de Unidad Futura, Joo Ho Young, criticó al oficialista The Minjoo por "amenazar a otros partidos con su abrumador volumen de escaños", mientras que el representante del partido en el poder, Kim Tae Nyeon, presionó al principal opositor recordándole que no pueden perder más tiempo.Al no alcanzar un acuerdo, finalmente crearon grupo especial que definirá el número de integrantes de cada comité permanente.Park Byeong Seug, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó a The Minjoo y a Unidad Futura que presenten la lista de integrantes de los comités permanentes hasta el 12 de junio. Si incumplen el plazo, él mismo designará a los responsables.