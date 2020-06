Pyongyang advierte a Estados Unidos por entrometerse en temas intercoreanos

Photo : YONHAP News

La Cancillería norcoreana ha advertido a Estados Unidos que no interfiera en las relaciones intercoreanas.Kwon Jong Gun, director general del Departamento de asuntos estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, resaltó que las relaciones intercoreanas son un tema exclusivo de las dos Coreas, en el que terceros países no tienen derecho a entrometerse.Así lo expresó el funcionario norcoreano durante una entrevista con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el día 11. Sus comentarios parecen ser la reacción de Pyongyang al comentario de un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que el día anterior expresó la decepción de Estados Unidos por las recientes acciones de Corea del Norte.Kwon advirtió a EEUU que, si se entromete en temas en vez de ocuparse de sus propios asuntos, podría verse ante "cosas malas y difíciles de manejar". Al respecto, destacó que si Estados Unidos no quiere enfrentarse a cosas terribles, debería permanecer en silencio y dedicarse a ordenar su casa.