El Gobierno vuelve a la cuarentena estricta en la zona capitalina

Photo : YONHAP News

Mientras continúan apareciendo brotes colectivos de COVID-19 en Seúl y alrededores, el Gobierno surcoreano volverá a las medidas de cuarentena estricta en la zona capitalina.El primer ministro Chung Sye Kyun explicó el día 12 en una reunión de medidas contra el coronavirus que es inevitable reforzar el control en Seúl y alrededores.El 29 de mayo, el Gobierno surcoreano anunció que reforzaría las medidas de cuarentena en la zona capitalina hasta el 14 de junio, prohibiendo la operativa de instalaciones públicas, como museos y zoos, al tiempo de exhortar a los espacios considerados "de alto riesgo", como bares, clubes, institutos privados y cibercafés, a dejar de operar. También llamó a los ciudadanos a no mantener reuniones inncesarias.Chung subrayó que el Gobierno continuará esforzándose por frenar la propagación del COVID-19 en el país, reforzando medidas como realizar test de diagnóstico en instalaciones de alto riesgo, aunque no presenten síntomas. También se comprometió a prepararse de cara a una posible segunda ola de contagios.El premier surcoreano destacó que pese a reforzar las pautas preventivas en la zona capitalina, no han observado mejoras en las últimas dos semanas. Si bien hay menos contagios grupales en establecimientos de alto riesgo, han reportado casos en instalaciones ajenas al control de las autoridades, como iglesias pequeñas, al tiempo de aumentar los contagios con rutas desconocidas.