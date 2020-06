Asamblea convoca al pleno para elegir líderes de comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional se reúne el viernes 12 en sesión plenaria para elegir a los líderes de los de comités permanentes de la vigésimo primera legislatura, ante la férrea disputa entre oficialismo y oposición.El partido oficialista The Minjoo sostiene que los titulares de los comités deberían elegirse durante el pleno, pues el plazo venció el 8 de junio, al tiempo que urge a configurar la cámara para debatir el tercer presupuesto complementario, mientras que Unidad Futura, el principal opositor, asegura que aceptará la designación tras resolver las diferencias sobre reparto de escaños.Al no haber avances, Park Byeong Seug, presidente de la Asamblea Nacional, sugirió convocar al pleno, aunque los partidos no logren acortar distancias.Previamente, Park solicitó a The Minjoo y a Unidad Futura el listado de integrantes comités permanentes hasta el mediodía del viernes 12, advirtiendo que de no haber avances, él mismo designaría a los responsables.