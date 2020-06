Convocan al pleno para elegir líderes de comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional convocó el lunes 15 una sesión plenaria para elegir a los líderes de comités permanentes de la vigésimo primera legislatura, reunión que fue postergada el viernes 12 ante la falta de acuerdo entre los partidos.Pese al aplazamiento, durante el fin de semana oficialismo y oposición no lograron acortar distancias, principalmente en torno a la designación del presidente del Comité Legislativo y Judicial, desacuerdo que llevó a una ruptura de negociaciones.El partido en el poder, The Minjoo, instó al presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, a configurar la cámara, además de anunciar que tomará acciones concretas para la designación de representantes, considerando que hay muchas tareas urgentes, como el debate sobre el tercer presupuesto complementario.Por su parte el principal opositor, Unidad Futura, sugirió que un legislador no oficialista debería encargarse del Comité Legislativo y Judicial, en función del principio de equilibrio y control de poder, además de advertir a The Minjoo que si por su mayoría de escaños osa manejar la Asamblea Nacional a su antojo, será juzgado por el pueblo.