Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado que no hay vuelta atrás en el compromiso que adoptaron él y líder norcoreano Kim Jong Un, mientras la tensión aumenta entre Seúl y Pyongyang.El mandatario surcoreano anunció el lunes 15 que el rumbo que las dos Coreas deben tomar es claro y que no deben paralizarse las relaciones bilaterales, tras las mejoras de las últimas décadas, superando la guerra y una larga congelación de relaciones entre ambas partes.Reconoció que el vigésimo aniversario de la Declaración Conjunta Intercoreana del 15 de junio de 2000 se conmemora en un ambiente poco favorable, pero puntualizó que en situaciones como la actual, cuando las relaciones intercoreanas atraviesan momentos difíciles, es más necesario que nunca recordar el significado y el legado de esa declaración.En este contexto, Moon recalcó que las dos Coreas deben asimismo respetar los otros acuerdos firmados, incluidos en la Declaración de Panmunjem y la de Pyongyang, firmadas respectivamente el 27 de abril y el 19 de septiembre de 2018, como pactos que no deben tambalearse bajo ninguna circunstancia.Anticipó que Seúl se esforzará por respetar y cumplir dichos acuerdos, al tiempo de instar a Pyongyang a no volver a un pasado antagonista, bloqueando la comunicación mutua y aumentando la tensión regional.El presidente surcoreano dijo ser consciente de la determinación tomada por el líder norcoreano Kim Jong Un para dar un giro a la situación en la península coreana, y dijo sentir una gran decepción porque las relaciones intercoreanas, o entre Corea del Norte y Estados Unidos, no lograron los avances que todos esperaban.Sin embargo, puntualizó que a estas alturas no solo hay que esperar, y resaltó que es tiempo de que las dos Coreas hallen juntas una solución, además de impulsar los proyectos que puedan por cuenta propia.En cuanto a los acuerdos intercoreanos firmados hasta la fecha, Moon destacó que aunque haya cambios de Gobierno, deberán mantenerse como un importante patrimonio común de las dos Coreas, a partir del cual hallar la llave que permita superar los problemas de la península coreana.