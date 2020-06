Trump confirma una reducción de tropas estadounidenses en Alemania

Photo : YONHAP News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Washington reducirá el volumen de tropas estadounidenses desplegadas en Alemania a 25 mil efectivos.Según Reuters, Trump dio a conocer este plan a los medios el lunes 15 en la Casa Blanca, acusando a Alemania de no asumir debidamente con su aportación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Según Trump, Alemania se comprometió a destinar el 2% de su PIB a Defensa, pero solo derivó el 1,38%.Alegó que Estados Unidos ha venido protegiendo a Alemania pero este país "no ha hecho los deberes", y por tanto reducirá el volumen de tropas estadounidenses a la mitad, hasta que Alemania asuma los gastos que le corresponden.Finalmente, aclaró que este problema no afecta solo a Alemania, sino a muchos otros, aludiendo una posible reducción de tropas en otros países aliados.