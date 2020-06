Líder de Unidad Futura renuncia por la elección de los comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

El líder del principal opositor, Unidad Futura, renunció a su cargo cuando el oficialista The Minjoo convocó la votación para elegir a los presidentes de seis comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.El lunes 15, la Asamblea Nacional quedó paralizada por la falta de consenso para designar a los representantes de los 18 comités parlamentarios.Después de dos semanas en punto muerto, el partido gobernante procedió a designar a los presidentes de seis comités, incluido el Comité Legislativo y Judicial, que pusieron a cargo del diputado Yun Ho Jung, del partido The Minjoo.Pero la votación contó solo con la presencia de 187 diputados, del bloque pan-liberal, incluidos el oficialista The Minjoo y el partido Justicia, mientras que los legisladores de Unidad Futura decidieron ausentarse y no votar.En protesta, el jefe parlamentario de Unidad Futura, Joo Ho Young, renunció a su cargo al no conseguir asegurar el puesto considerado de mayor peso: el Comité Legislativo y Judicial.Previamente, durante una reunión de Unidad Futura expresó su intención de renunciar si no alcanzaba ese objetivo, junto con el principal responsable de políticas del partido, Lee Jong Bae.