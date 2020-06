La demolición de la Oficina de enlace asombra a los empresarios de Gaesong

Photo : YONHAP News

Los emprearios surcoreanos con fábricas en el parque industrial de Gaesong se han quedado perplejos al saber que Corea del Norte voló el edificio de la Oficina de enlace intercoreana.Un portavoz de la Asociación de Empresas del Complejo de Gaesong declaró el martes 16, que los hecho de Pyongyang solo pueden interpretarse como la anulación de la Declaración de Panmunjeom del 27 de abril de 2018, y que la situación irá de mal en peor si el Gobierno surcoreano no adopta fuertes medidas. Añadió que aunque los reciente hechos responden a la propaganda de grupos de desertores del Sur hacia el Norte, el régimen norcoreano mantiene una profunda desconfianza, tanto hacia Washington como hacia Seúl.También expresó que los empresarios de Gaesong no tienen la mínima culpa del tema, con el anhelo de que Corea del Norte no siga la misma línea con el complejo industrial, al considerar que sus instalaciones son propiedad privada.En tanto, el representante de otra empresa del parque industrial de Gaesong pidió a Seúl sanciones más duras contra el lanzamiento de folletos propagandísticos en la zona fronteriza, así como acciones más realistas y prácticas para mejorar las relaciones intercoreanas.