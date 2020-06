Presidencia muestra fuerte descontento ante las ofensivas críticas de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Casa Presidencial ha expresado un "fuerte descontento" a las críticas de Corea del Norte contra el presidente Moon Jae In.Yoon Do Han, secretario presidencial de comunicación pública, dio a conocer el día 17 la postura oficial de Seúl, horas después de que Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, calificara el reciente discurso de Moon sobre cooperación intercoreana como "meras palabras repugnantes".Según explicó, los comentarios de Kim deja entrever que el Norte no comprende las intenciones de Moon y recurre a expresiones "muy groseras y absurdas", además de debilitar la confianza creada entre las dos Coreas. Así, advirtió que Seúl no tolerará más comentarios de este tipo ni actos imprudentes del Norte.Además, reprochó a Pyongyang haber revelado unilateralmente la oferta del Sur de despachar un enviado especial, calificándolo de "acto absurdo sin precedentes". Pese a confirmar que el Gobierno hizo dicha oferta, aclaró que el objetivo de Seúl era resolver la tensión actual.En esa línea, señaló que las provocaciones del Norte ni son constructivas ni favorecen al régimen norcoreano, e instó a acatar el principio del respeto mutuo. Trasladó la responsabilidad de futuras acciones a Corea del Norte, y recalcó que, en caso de mantener actos que agraven la situación, Corea del Sur responderá con medidas contundentes.