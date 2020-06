Alto cargo de Seúl viaja urgentemente a EEUU

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones de Paz de la Península Coreana del Ministerio de Exteriores, Lee Do Hoon, llegó el jueves 18 a Estados Unidos en viaje de urgencia, al aumentar la tensión entre las dos Coreas tras demoler Pyongyang el edificio de la Oficina de enlace en Gaesong.Este alto cargo no comentó los motivos del viaje, y no reveló detalles al respecto, ni siquiera sobre la duración de la visita ni con quien se encontrará. Por ahora se estima que se reunirá con el subsecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, quien regresará de Hawái en la tarde del jueves, tras encontrarse con Yang Jiechi, integrante del Politburó del Partido Comunista de China.Probablemente, y en base a los hechos, a partir de este viaje habrá encuentros más frecuentes y detallados entre Corea del Sur y Estados Unidos, sobre la agresiva conducta últimamente mostrada por Corea del Norte.