Photo : YONHAP News

El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sostuvo el miércoles 17 durante una entrevista con Time, que las cumbres entre Donald Trump y Kim Jong Un otorgaron de facto a Corea del Norte "estatus de estado nuclear" .Concretamente, el exdirigente de la ONU comentó que el líder norcoreano actuó "al compás del ego y la inclinación a la pompa" del presidente estadounidense, durante las tres reuniones bilaterales de máximo rango que celebraron en 2018 y 2019. Añadió que, por lo visto, Kim Jong Un tuvo éxito en hacer que Corea del Norte fuera reconocida de facto como estado nuclear.Ban también expresó su profunda inquietud ante los ensayos de misiles norcoreanos, y puntualizó que Estados Unidos ha cambiado su postura en cuanto a los límites de tolerancia sobre las provocaciones de Pyongyang.Recordó que el presidente Trump tolera a Corea del Norte probar misiles de corto alcance, al no tener suficiente alcance como para llegar a territorio estadounidense, pero la amenaza balística norcoreana no afecta solo a Estados Unidos, sino a toda la humanidad.