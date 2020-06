Seúl y Washington abordan el actual panorama intercoreano

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones de Paz de la Península Coreana del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur, Lee Do Hoon, se reunirá con el subsecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, quien al mismo tiempo ejerce como delegado especial de Washington para asuntos norcoreanos.El encuentro forma parte de la visita de dicho alto cargo de Seúl a Estados Unidos con carácter de urgencia, al aumentar la tensión entre las dos Coreas tras destruir el Norte el edificio de la Oficina de enlace en Gaesong.Sin embargo, Presidencia aclaró que Lee no viajó a Estados Unidos en calidad de enviado gubernamental, sino por otras reuniones ya programadas. En todo caso, las autoridades de Seúl y Washington aprovecharán para analizar la situación de la península coreana, aunque resulta difícil esperar un cambio de actitud por parte del Gobierno estadounidense.En tanto, personalidades ajenas a la administración de Washington, como el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, Vincent Brooks, solicitaron medidas más rigurosas contra Corea del Norte. Así, afirmó que hay que hacer saber al régimen de Pyongyang que "se pasó de la raya", desplegando armas estratégicas - como bombarderos nucleares- en la península coreana.No obstante, se estima que Estados Unidos, que afronta graves problemas internos, como la pandemia del COVID-19 y masivas protestas antirraciales, actualmente no entrará de lleno en asuntos relacionados con Corea del Norte.