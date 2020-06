La prensa norcoreana modera el tono contra Seúl

Photo : YONHAP News

La prensa norcoreana prosiguió el jueves 18 con las críticas contra Corea del Sur y los desertores norcoreanos, aunque no divulgaron comunicados de altos cargos.El diario estatal Rodong Sinmun publicó una foto de manifestación condenando a los desertores norcoreanos por el envío de folletos anti Pyongyang desde el Sur hacia el Norte, y anunció que las siguientes represalias podrían ir mucho más allá de lo imaginado. Agregó que la paciencia del Ejército norcoreano ha llegado a su límite y urgió a Seúl a tomar en serio las advertencias de Pyongyang.Sin embargo, usó un tono ligeramente más suave que en días anteriores, y no emitió ninguna declaración oficial de altos funcionarios del régimen.Tampoco hubo reacciones a la condena de Presidencia surcoreana sobre las críticas del Norte. La oficina presidencial en Seúl advirtió el miércoles 17 que Corea del Sur no toleraría más comentarios "groseros y absurdos", ni otros actos imprudentes de Pyongyang, después de que la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Yong, calificara el discurso del presidente Moon Jae In sobre cooperación intercoreana como "meras palabras repugnantes".